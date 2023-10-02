وزير الداخلية: نعى خطورة حروب الجيل الرابع والخامس على البلاد

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ان هناك العديد من التحديات التى تواجه البلاد من خلال حروب الجيل الرابع والخامس، مؤكدا ان وزارة الداخلية تعى جميع التهديدات التى توجه البلاد من خلال الشائعات ومحاولات بث الاحباط فى نفوس الشعب المصرى.

وأكد وزير الداخلية خلال كلمته فى مؤتمر “حكاية وطن” ان المواطنين تساند وزارة الداخلية ، مؤكدا ان المواطن لديه وعى بما يحاط بالبلاد والمخططات التى تستهدف امنه واستقراره .

وأكد ان وزارة الداخلية تنظم ندوات وورش عمل كثير لتنميه وعى المجتمع عن المخططات التى تحاط بالدولة.

واضاف الوزير انه عند اقترابنا من تحقيق الامن الشامل وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بان تطور وزارة الداخلية من مقدراتها وناقش مراحل تطوير وزارة الداخلية من نفسها .