وزير الداخلية: قدمنا للوطن 1194 شهيدا و 22 ألف مصاب.. فيديو

قال وزير الخارجية اللواء محمود توفيق ، إن مصر دفعت ثمنا غاليا في سبيل تحقيق الأمن ، وقدمت الداخلية 1194 شهيدا و22 ألف مصاب، واضم صوتي وأوجه التحيه للشهداء والمصابين.

وتابع وزير الداخلية خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن :" وزارة الداخلية نجحت في ملف الجرائم حيث انخفضت معدلات ارتكاب جرائم الجنايات عام 2023 مقارنة بعام 2013 بنسبة 73%، وتراجعت معدلات ارتكاب الجريمة بنسبة 9% وهو رقم غير مسبوق.

وأردف : الداخلية لازال لديها هدف والحمد لله ع دعم ومساندة المواطنينونوجه ضربات امنية استباقية ونواجه بالقوة المطلوبة.