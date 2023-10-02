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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الداخلية: قدمنا للوطن 1194 شهيدا و 22 ألف مصاب.. فيديو

قال وزير الخارجية اللواء محمود توفيق ، إن مصر دفعت ثمنا غاليا في سبيل تحقيق الأمن ، وقدمت الداخلية 1194 شهيدا و22 ألف مصاب، واضم صوتي وأوجه التحيه للشهداء والمصابين.

وتابع وزير الداخلية خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن :" وزارة الداخلية نجحت في ملف الجرائم حيث انخفضت معدلات ارتكاب جرائم الجنايات عام 2023 مقارنة بعام 2013 بنسبة 73%، وتراجعت معدلات ارتكاب الجريمة بنسبة 9% وهو رقم غير مسبوق. 

وأردف : الداخلية لازال لديها هدف والحمد لله ع دعم ومساندة المواطنينونوجه ضربات امنية استباقية ونواجه بالقوة المطلوبة.

 

اللواء محمود توفيق حكاية وطن وزارة الداخلية

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