وزير الداخلية: القضاء على 2375 بؤرة إجرامية خلال الـ 9 سنوات الماضية

ناقش اللواء محمود توفيق وزير الداخلية التطورات الأمنية التى شهدتها البلاد خلال ال9 سنوات الماضية خلال كلمته فى مؤتمر حكاية وطن .

واكد وزير الداخلية ان الاجهزة الامنية نجحت خلال ال9 سنوات الماضية من ضبط 2375 بؤرة إجرامية و15992 تشكيل عصابي و432 ألف قطعة سلاح و455 قضية غسل أموال قيمتها 22.5 مليار جنيه و 607 ألف قضية مخدرات بمضبوطات 1135 طن و 811 مليون قرص مخدر قيمتهم 124 مليار جنيه .

واضاف وزير الداخلية ان نجاحات الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية تمت من خلال العديد من التضحيات حيث قدمت الوزارة 1192 شهيد واكثر من 20 الف مصاب.