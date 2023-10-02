وزير الداخلية: واجهنا موجة عنف وإرهاب شديدة من جماعة الإخوان

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إن البلاد واجهت موجة شديدة من الإرهاب والعنف قامت به جماعة الإخوان الإرهابية منذ 9 سنوات.

وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته فى مؤتمر "حكاية وطن " جماعة الإخوان الإرهابية قامت ب260 عملا إرهابيا استهدف مقدرات الدولة ومنشآت وزارة الداخلية وعمليات اغتيال.

وأكد وزير الداخلية أن موجة العنف الشديدة التى قامت بها الجماعة الإرهابية كانت تستهدف تهريب كل ما يمثل مرفق وممتلكات للمواطن في هذا الوقت وأيضا كان العنف يشمل التخريب والإتلاف والحرق وإطلاق النار العشوائي على المواطنين.