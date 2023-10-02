النرويج تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت السلطات النرويجية اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 فرض عقوبات جديدة على روسيا لتنضم إلى الحزمة الحادية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تقديمها سابقًا.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان لها إن حزمة العقوبات ضد روسيا، تتضمن فرض حظر على عبور السلع والتكنولوجيات عبر روسيا، والتي، قد تؤثر على نمو الإمكانات العسكرية والتكنولوجية الروسية أو تساعد في تطوير قطاعها الدفاعي، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضافت أن العقوبات ستنطبق على منتجات صناعات الطيران والفضاء والسلع الفاخرة وأنواع معينة من الحديد والصلب، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تنص على فرض حظر على نقل المقطورات وشبه المقطورات المسجلة في روسيا.

وفي وقت سابق، أفيد أن سويسرا انضمت إلى الحزمة الحادية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وفي 23 يونيو الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي رسميًا على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا.