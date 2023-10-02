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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة: إجراءات صارمة ضد أي مزارع يحرق قش الأرز والمخلفات الزراعية

صدى البلد

زارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عددا من المواقع بمحافظة الشرقية لمتابعة منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة، برفقة عدد من قيادات الوزارة المعنية.

وأستهلت الدكتورة ياسمين فؤاد زيارتها بتفقد أحد مكامير الفحم المطورة بالزوامل مركز بلبيس، موضحة أنه يوجد بمحافظة الشرقية عدد 17 مكمورة مطورة بمراكز منيا القمح وأبو حماد وبلبيس، تم تنفيذها بالتنسيق مع  وزارتى البيئة والتنمية المحلية.

وأشارت إلى وجود 274 مكمورة عشوائية غير مطورة تعمل بالطريقة التقليدية، لافتةً إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحصر المكامير بالمحافظة حفاظاً على البيئة وحماية أراضى الدولة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من المحليات والزراعة والرى، حيث تم استصدار قرار إزالة لجميع المكامير المخالفة ، وتم مخاطبة مدير أمن المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الفعلية لها.

وعقدت وزيرة البيئة على هامش جولتها لقاء مع أصحاب مكامير الفحم المطورة للإستماع للمشكلات التى تواجههم والعمل على إيجاد حلول لها.

واستعرض أصحاب المكامير خلال اللقاء اهم ما يميز المنتج الناتج عن المكمورة المطورة حيث تولد منتج من الفحم عالى الجودة صديق للبيئة، ومنتح "خل خشب" الذى يستخدم فى الزراعة كسماد عضوى يزيد من إنتاجية الأرض ، كما يتولد عنها بعض المخلفات كالرماد يستخدم أيضاً فى الزراعة.

كما توجهت وزيرة البيئة للجنه فحص عوادم المركبات لمتابعة أعمالها، بالتنسيق مع محافظة الشرقية ومدير أمن الشرقية، وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل برقم 9 لسنة 2009.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ عدد 6 حملات فحص مفاجئة للمركبات بمراكز المحافظة تم خلالهم فحص عدد  409 مركبة منذ بداية عمل منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة، تبين منهم مطابقة عدد 355 مركبة للحدود المسموح بها ومخالفة عدد 54 مركبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتخللت حملات الفحص  حملات توعية للتنبيه وتوعية أصحاب المركبات المخالفة بضرورة ضبط موتور السيارة حفاظا على البيئة وصحة المواطنين.

ووجهت الوزيرة بضرورة عمل صيانه دورية لأجهزة فحص العوادم وأستمرار الحملات للحفاظ على جودة الهواء .

واستكملت د. يا سمين فؤاد جولتها بزيارة أحد مواقع تجميع قش الأرز بمحافظة الشرقية بمركز أبو حماد  بقرية الجعفرية التى تم تجميع حوالى 650 طن قش أرز بواسطة المعدات الزراعية المملوكة لوزارة البيئة والتى تؤجر بسعر رمزى دعما من وزارة البيئة للسادة متعهدى جمع المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية.

وأوضحت أن  المساحة المنزرعة لمحصول الأرز بمحافظة الشرقية بلغت حوالى  298.622 فدان تم حصاد 70175 فدان بنسبة 27% وبلغت كميات التجميع لقش الأرز في مواقع التجميع المتابعة من قبل جهاز شئون البيئة بالشرقية حوالى 8600 طن والبالغ عددهم 34 موقع تجميع بمراكز محافظة الشرقية، وقد إلتقت الوزيرة بالسادة المتعهدين و أستمعت لمشاكلهم.

كما وجهت مسئولى فرع الشرقية بتكثيف حملات التفتيش والمرور على المحاور وأتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة تجاه المزارعين المخالفين  بحرق القش.

وشددت على ضرورة توعية الفلاحين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية المتولدة عن قش الأرز حفاظاً على البيئة وجودة الهواء.

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