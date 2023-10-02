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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي للشعب المصري: "أنا أخوكم وليا الشرف إن ربنا ساعدني"

السيسي
السيسي

أكد الرئيس السيسي، أن الصورة المصرية المهتزة لدى العالم في الفترة من عام 2011 كان من المهم أن تنتهي وتبدأ صورة جديدة، خاصة بعد الصورة التي تشكلت عن مصر في تلك الفترة، موضحا، أن هناك صورة أخرى لدولة قوية، وذلك جاء من خلال العمل على محورين. 

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السيسي يتحدث عن تغيير صورة مصر 

وأضاف السيسي، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، أن هناك يدا تقاتل وتسيطر وتمنع الإرهاب بفضل الله سبحانه وتعالى، ويدا أخرى تعمل من خلال البناء وبنفس القوة والقدرة من أجل تغيير الواقع القاسي المظلم على مصر، والعيش في بلد يليق بالمصريين وأبنائهم وأحفادهم. 

وتابع: " عارفين مصر هتنجح ازاي، هتنجح بالله وبتحملكم وصبركم، أنا أخوكم، يد المعونة بتاعة ربنا كانت معانا، إيد ربنا، أنا ليا الشرف إنه ساعدني، وليا الشرف إنه أكرمنا، وبنقول يارب كمل كرمك علينا". 

السيسي الرئيس السيسي مؤتمر حكاية وطن الإرهاب

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