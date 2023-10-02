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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني: نتخذ قرارات متوازنة لدعم أوكرانيا..ولا نريد التصعيد بين الناتو وروسيا

المستشار الألماني
المستشار الألماني

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأثنين، بأنه يتخذ دائمًا قرارات متوازنة لدعم أوكرانيا بالأسلحة، ويعارض تصعيد الوضع إلى نقطة المواجهة بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا.

وأضاف شولتس: "مهما كانت المناقشات صاخبة، فقد قمنا دائما بفحص كل قرار على حدة بعناية حتى لا يكون هناك تصعيد للحرب بين الناتو وروسيا".

وبلغ إجمالي الدعم الألماني لـ أوكرانيا -الإنساني والمالي والعسكري- على مدى الأشهر الـ 8 عشر الماضية نحو 22 مليار يورو، كما زودت برلين كييف بأنظمة الدفاع الجوي والدبابات.

والآن طلبت سلطات كييف صواريخ توروس، لكن ألمانيا ليست في عجلة من أمرها لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، إن ألمانيا وافقت على توريد أسلحة بقيمة 3.3 مليار يورو إلى أوكرانيا خلال الـ 9 أشهر الأولى من هذا العام.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقرير عن صادرات الأسلحة، إنه وفقا للبيانات الأولية تم إصدار تراخيص تصدير أسلحة فردية بقيمة حوالي 8.76 مليار يورو (4.3 مليار يورو للأسلحة، و4.46 مليار يورو للمنتجات الدفاعية) في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، لافته إلى أن المتلقي الأول للمنتجات الأسلحة الألمانية كانت أوكرانيا بقيمة أكثر من 3 مليار يورو.

وأضافت الوزارة إن هذا الرقم مرتفع عن التراخيص التي صدرت قبل عام 2022 بقيمة 775 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة بنحو 300%. 

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