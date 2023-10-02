المرصد العربي لحقوق الإنسان يعزي البحرين في شهداء قوة الدفاع

عقد مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري برئاسة سعادة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس مجلس الأمناء رئيس البرلمان العربي، وذلك بجمهورية مصر العربية والذي يتزامن مع الذكرى الثانية على تأسيس المرصد.

وفي بداية الاجتماع وقف مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان دقيقة حداد على شهداء الواجب من قوة دفاع البحرين الذين استشهدوا خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل باليمن والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع أكد العسومي أننا لا ننسى هذا العمل المدان الذى خلف عدد من الشهداء والجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين، الذين دفعوا حياتهم ثمناً ودفاعا عن الأمة العربية والإسلامية معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم -حفظه الله ورعاه- وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وللقيادة العامة لقوة دفاع البحرين ولشعب المملكة أجمع.

ونعى العسومي الشهداء سائلا المولى العلي القدير أن يرحمهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.