تدشين الصفحة الرسمية لحملة الرئيس السيسي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تدشين صفحة رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، التى ستتناول كافة المعلومات الخاصة بالحملة الانتخابية، وأبرز الفعاليات التى تنتوى إقامتها فى جميع المحافظات خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وقبل قليل، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مساء اليوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر، عبر صفحته الرسمية فيسبوك، عن رئيس حملته لانتخابات الرئاسة المقبلة 2024.

انتخابات رئاسة الجمهورية

وكتب الرئيس السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية: “شعب مصر العظيم.. بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر (حكاية وطن)، بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتداداً لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد كلّفت المستشار محمود فوزي، برئاسة حملتي الإنتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثلي القانوني بها”.