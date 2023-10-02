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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عسر الهضم.. حمض المعدة ليس السبب الوحيد

عسر الهضم
عسر الهضم

عسر الهضم هو حالة شائعة تؤثر على الجهاز الهضمي ويمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك الألم والحرقة والانتفاخ.

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وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، فإن السبب الأكثر شيوعًا لعسر الهضم هو عسر الهضم الوظيفي و لا يوجد سبب معروف لعسر الهضم الوظيفي، ولكن يعتقد أنه ينتج عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك التوتر والنظام الغذائي وأسلوب الحياة.

وحسبما جاء في كيلافند كلينك ،كان يُعتقد في الماضي أن حمض المعدة هو السبب الرئيسي لعسر الهضم. ومع ذلك، فإن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن حمض المعدة ليس هو السبب الوحيد.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة "Gut" أن الأشخاص المصابين بعسر الهضم الوظيفي لديهم مستويات حمض المعدة الطبيعية أو حتى المنخفضة.

وجدت دراسة أخرى نُشرت في مجلة "Gastroenterology" أن الأشخاص المصابين بعسر الهضم الوظيفي لديهم مستويات أعلى من الالتهاب في الجهاز الهضمي.

يشير هذا البحث إلى أن هناك عوامل أخرى تساهم في عسر الهضم الوظيفي، إلى جانب حمض المعدة.

تشمل هذه العوامل ما يلي:

التهاب الجهاز الهضمي: يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى تهيج بطانة المعدة والأمعاء، مما يؤدي إلى الأعراض.

مشاكل في حركة الأمعاء: يمكن أن تؤدي المشاكل في حركة الأمعاء إلى تراكم الطعام في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الانتفاخ والألم.

مشاكل في العصب المبهم: يلعب العصب المبهم دورًا في هضم الطعام و يمكن أن تؤدي المشاكل في العصب المبهم إلى أعراض عسر الهضم.

إذا كنت تعاني من عسر الهضم، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب. يمكن أن يساعدك الطبيب في تطوير خطة علاج فعالة.
 

عسر الهضم الجهاز الهضمي النظام الغذائي بطانة المعدة هضم الطعام حمض المعدة

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