مرزوق يشهد حفل ختام البرنامج الصيفي للطفل بمساجد سيناء

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، حفل ختام فعاليات البرنامج الصيفي للطفل، بمساجد سيناء، وذلك من مسجد سعيد بن عامر ، بحى أبى صقل بإدارة أوقاف شرق العريش ، فى حضور فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ، برعاية كريمة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.

البرنامج التثقيفي:

أكد مرزوق، أنه نظراً للإقبال الكثيف والمتزايد على البرنامج الصيفي للطفل ٢٠٢٣م ، فإن وزارة الأوقاف قد أعلنت انطلاق البرنامج التثقيفي للطفل للعام الدراسي الحالي ( ٢٠٢٣-٢٠٢٤) ،فى إطار حرصها على بناء وعى الطفل بناءً كاملاً وسليماً.

حيث من المقرر بدء البرنامج ، اعتبارا من يوم الخميس القادم الموافق 5 أكتوبر2023م، على أن يستمر البرنامج خلال فترة الدراسة يوم الخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر بنفس المساجد التى كان بها البرنامج الصيفي للطفل.



وفي ختام الحفل، تم تكريم الأطفال المتفوقين فى البرنامج الصيفي وتسليمهم الجوائز والهدايا القيمة ، وشهادات التقدير , تحت إشراف فضيلة الشيخ محمود غنام إمام وخطيب المسجد