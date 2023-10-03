أحمد سليمان: لا مكان لـ إمام عاشور في الزمالك مرة أخرى

نشر الناقد الرياضي إسلام صادق، عبر حسابه على "فيس بوك"، تصريحات أحمد سليمان المرشح لمنصب عضو مجلس إدارة الزمالك .

و كتب اسلام صادق :أحمد سليمان المرشح لعضوية نادي الزمالك: لا مكان لإمام عاشور في الزمالك مرة أخرى".

و كان أحمد سليمان المرشح لمنصب عضو مجلس لإدارة الزمالك في الانتخابات القادمة، قد أعلن حل أزمة الرواتب المتأخرة داخل قطاع السباحة بالنادي ، وذلك في ظل توجيه أموال القائمة الموحدة لدعم النادي.

وكتب أحمد سليمان، عبر حسابه على “فيس بوك”: "بيان- القائمة الموحدة تعلن حل أزمة الرواتب المتأخرة داخل قطاع السباحة بالنادي منذ 9 أشهر.. الزمالك أولا، القائمة الموحدة".

وعلي جانب آخر حقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفدرالية.