أحمد أبو الغيط: معنويات الرئيس السادات يوم 6 أكتوبر كانت عالية للغاية

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أسرارا جديدة بشأن قرار حرب أكتوبر 1973.

وأضاف أبو الغيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن معنويات الرئيس السادات يوم 6 أكتوبر كانت عالية للغاية؛ بسبب أنه سبق إسرائيل في الحشد، وكل المشاهد في هذا اليوم تؤكد أن مصر ستحارب.

وتابع الأمين العام لجامعة الدولة العربية: «تم إرسال مظروف للدكتور أشرف غربال، منسق الإعلام المصري في ماسبيرو؛ لإذاعة أول بيان، وفق تعليمات أحمد ماهر مستشار الأمن القومي.

وقال الأمين العام لجامعة الدولة العربية: كان فحوى البيان قيام مصر بالرد الشامل على إسرائيل تمام الساعة (1330) 1.30، وتوجيه ضربة قوية على الجبهة ضد القوات الإسرائيلية».

واستكمل أبو الغيط: كسينجر التقى بمحمد حسن الزيات في 1973 وقال له: «لا وقت لأضيعه معكم، أنتم هٌزمتم إما أن تستسلموا أو تغيروا الموقف، والخارجية كانت تضغط بشكل كبير؛ لاسترداد كامل الأرض بعد هزيمة إسرائيل، خاصة أن الاحتلال كان يرغب في الحصول على نصف سيناء».