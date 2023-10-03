عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها السيطرة على 3 مطارات| أبو الغيط يكشف مفاجآت كانت إسرائيل تريد وضعها بمعاهدة السلام

أبو الغيط
أبو الغيط

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مصر كانت تضغط دبلوماسيا بعد هزيمة إسرائيل في حرب أكتوبر، واسترداد سيناء؛ لكي نسترد كامل ترابنا.

txt

قبل حرب أكتوبر بأيام| أبو الغيط يوضح تفاصيل ما حدث في اجتماع 30 سبتمبر 1973.. فيديو

txt

أبو الغيط يكشف كيف اتخذ السادات قرار الحرب في 73.. فيديو

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أمريكا قدمت مشروعا لإسماعيل فهمي وزير الخارجية المصري، تعرضه إسرائيل؛ من أجل الاتفاق على رسم خط حدود مصري - إسرائيلي غير 1906".

وأشار إلى أن: "إسرائيل كانت ترغب في الحصول على نصف سيناء"، موضحا: "المراوغ الإسرائيلي في مفاوضات مينا هاوس، قدم مشروعا للسلام، للدكتور عصمت عبد المجيد، فكان رده: حطه في شنطتك".

وأوضح: "السادات ذهب للقدس لتحريك المسألة، ومناحم بيجن قدم معاهدة للسادات إلا شرط واحد اعترافهم بحدود عام 1906 مع حقوق ومصالح أمنية إسرائيلية داخل سيناء"، مضيفا: "إسرائيل كانت ترغب في السيطرة على 3 مطارات في سيناء تبقى تحت تصرفها ضمن معاهدة السلام".

ونوه بأن: "مستوطنات إسرائيل على البحر المتوسط كانوا يريدون أن تبقى تحت سيطرتهم في معاهدة السلام، وكانت تريد شبكة طرق تحت سيطرتهم يتحركون عليها من وإلى المطارات، وطلبت أن يحق لسكان سيناء من العرب والإسرائيليين التحرك في كل بقاع سيناء بحرية تامة".

ابو الغيط الإعلامي أحمد موسى ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية إسرائيل معاهدة السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

قرار عاجل من الأهلي تجاه موهبة الفريق المصاب بقطع في الرباط الصليبي

ترشيحاتنا

مشاجرة بين شباب بمطروح للتنافس على التقاط صور مع شعراء ليبيين.. والأمن يتدخل

أحمد سليمان: لا مكان لـ إمام عاشور في الزمالك مرة أخرى

القبض على شباب تشاجروا لالتقاط صور مع شعراء ليبيين في مطروح

اليوم.. محاكمة المتهمين بسرقة كابلات إحدى الشركات

كلمة تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية.. احذر أن تفوتك مع أذان الفجر

أسهل طريقة لمشاركة موقعك على واتساب WhatsApp

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على نبيذ عمره 5 آلاف في مصر.. خبير أثري يكشف مفاجأة| خاص

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ