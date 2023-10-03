انهيار وفاء مكي في عزاء محمد فريد: كان واقف جنبي لما أمي تعبت| فيديو

قدمت الفنانة وفاء مكي، واجب العزاء في الفنان الراحل محمد فريد، والذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وظهرت وفاء مكي، في العزاء، وهي تبكي، قائلة: “كان واقف جنبي في المستشفيات والدكاترة لما أمي تعبت، كان شخص كويس ومحترم”.

وانعقد عزاء الفنان محمد فريد، مساء أمس، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وكان أول الحاضرين من الفنانين، جمال عبد الناصر، وأحمد صيام.

فيما حضر كلا من أشرف زكي نقيب الممثلين، وإيهاب فهمي وأنوشكا وسماح أنور وسامح الصريطي.

وحرصت الفنانة سيمون، على نعي الفنان محمد فريد، حيث نشرت صورة له من خلال حسابها على “فيس بوك”، وعلقت عليها: "البقاء لله، الفنان محمد فريد الله يرحمه، فنان جميل، تقابلنا في مسلسل جراب حواء".