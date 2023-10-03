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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد كريمة: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والامتناع عنها كتمان للشهادة

أحمد كريمة
أحمد كريمة

علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على إعلان الرئيس السيسي ترشحه في الانتخابات لفترة رئاسية جديدة.

 

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وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، إن استجابة الرئيس السيسي للشعب المصري بترشحه في الانتخابات واجب وطني وفرض شرعي ".

 

 وأضاف أحمد كريمة:" إذا وجد الإنسان في نفسه الكفاءة لرئاسة البلاد ونفع العباد أصبح من باب فروض الأعيان لا يتأخر".

 

وتابع أحمد كريمة: " المشاركة في العلمية الانتخابية من المصريين واجب شرعي  والامتناع عن المشاركة في الانتخابات كتمان للشهادة ".

 

 وأكمل أحمد كريمة:"  عدم المشاركة في الانتخابات مخالفة شرعية ومن يكتب الشهادة آثم قلبه""، مضيفا:" على الشعب المصري المشاركة بفعالية في الانتخابات ".

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