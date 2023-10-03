عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلي السابق: كولر يعمل على تجهيز 3 فرق عبر سياسة التدوير

صدى البلد

أثنى عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، على أسلوب تعامل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مع اللاعبين داخل الفريق، وكذلك أسلوبه في قيادة الفريق.

وقال الحديدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، حلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مارسيل كولر يعمل على تجهيز 3 فرق داخل الأهلي بنفس المستوى، مشيرًا إلى أن كولر يعمل على سياسة التدوير بين اللاعبين داخل الأهلي بشكل رائع.

وأضاف الحديدي أن كولر يتعايش مع اللاعبين نفسيًا، ويتعامل معهم ذهنيًا بشكل مميز.

وأشار الحديدي إلى أن بيرسي تاو تحول مع كولر، من لاعب يرغب الجمهور في رحيله، وكان البعض يطالبون بخروجه إعارة خلال فترة بيتسو موسيماني، حتى أصبح الآن عنصرا مهما في الأهلي، وذلك بسبب كولر.

وحول الدفع بالمهاجم الفرنسي أنتوني موديست، قال الحديدي: «كولر لقى مستوى موديست غير مكتمل بدنيًا؛ فقرر بذكاء، تهيئته بدنيًا وفنيًا في البداية، وأنا أفضل ألا يشارك في مباراة إنبي المقبلة؛ حتى تكتمل جاهزيته بشكل كامل». 

أهلي الأهلي السابق الحديدي السويسري مارسيل كولر السويسري مارسيل كولر المدير السويسري مارسيل كولر المدير الفني المهاجم الفرنسي المدير الفني للنادي الأهلي الفرنسي أنتوني موديست بيتسو موسيماني سياسة التدوير عمرو الحديدى مارسيل كولر ا لنادى الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

ما هي أفضل سورة قبل صلاة الفجر للرزق واستجابة الدعاء؟.. كثيرون لا يعرفونها

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

ترشيحاتنا

اليوم.. الحكم فى دعوى بطلان لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب

رسائل إلكترونية تثير قلق عملاء أمازون.. لن تتوقع محتواها

حكم أداء سنة الفجر بعد إقامة الصلاة.. اعرف أقوال الفقهاء

لاعب الأهلي السابق: كولر يعمل على تجهيز 3 فرق عبر سياسة التدوير

دعاء للميت في النصف الثاني من شهر المولد النبوي.. 10 كلمات تنقله من موطن الدود للجنة

عبد الله جورج: انتخابات الزمالك عنوان لعودة النادي لأبنائه| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حرمانها منه.. طفلة تصنع لابتوب خاص بها

ضرب وسحل شاب مسلم حتى الموت يتسبب بفتنة طائفية بالهند

كيف يتم تحضير فنجان قهوة في الفضاء؟.. لن تصدق

إزاي تفوقي بسرعة الصبح.. فيتامينات مهمة للأمهات في المدارس

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ