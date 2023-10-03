لاعب الأهلي السابق: كولر يعمل على تجهيز 3 فرق عبر سياسة التدوير

أثنى عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، على أسلوب تعامل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مع اللاعبين داخل الفريق، وكذلك أسلوبه في قيادة الفريق.

وقال الحديدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، حلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مارسيل كولر يعمل على تجهيز 3 فرق داخل الأهلي بنفس المستوى، مشيرًا إلى أن كولر يعمل على سياسة التدوير بين اللاعبين داخل الأهلي بشكل رائع.

وأضاف الحديدي أن كولر يتعايش مع اللاعبين نفسيًا، ويتعامل معهم ذهنيًا بشكل مميز.

وأشار الحديدي إلى أن بيرسي تاو تحول مع كولر، من لاعب يرغب الجمهور في رحيله، وكان البعض يطالبون بخروجه إعارة خلال فترة بيتسو موسيماني، حتى أصبح الآن عنصرا مهما في الأهلي، وذلك بسبب كولر.

وحول الدفع بالمهاجم الفرنسي أنتوني موديست، قال الحديدي: «كولر لقى مستوى موديست غير مكتمل بدنيًا؛ فقرر بذكاء، تهيئته بدنيًا وفنيًا في البداية، وأنا أفضل ألا يشارك في مباراة إنبي المقبلة؛ حتى تكتمل جاهزيته بشكل كامل».