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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق طبيعية للقضاء على جرثومة المعدة في غضون 4 أسابيع.. طبيب يكشف

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

جرثومة المعدة (Helicobacter pylori) هي جرثومة تعيش في بطانة المعدة وتسبب التهاب المعدة وقرحة الاثني عشر. وللتخلص من جرثومة المعدة بشكل طبيعي في غضون 4 أسابيع، يمكن اتباع بعض الطرق التالية:

1. استخدام العسل: يعتبر العسل طبيعيًا وله خصائص مضادة للبكتيريا. يمكن تناول ملعقة صغيرة من العسل على الريق صباحًا وقبل النوم في المساء.

2. تناول الثوم: يحتوي الثوم على مركبات تساعد في قتل جرثومة المعدة. يمكن تناول فص ثوم مهروس يوميًا على الريق أو إضافة الثوم المهروس إلى الأطعمة.

3. شرب مشروبات مضادة للبكتيريا: تشمل المشروبات مثل المرمية (الحلبة) والشاي الأخضر والشاي الأسود والكركم والزنجبيل. يمكن شرب هذه المشروبات بانتظام لمساعدة في مكافحة جرثومة المعدة.

4. تناول الأطعمة المضادة للبكتيريا: يمكن تضمين بعض الأطعمة في النظام الغذائي التي تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا مثل العسل، والثوم، والزنجبيل، والكركم، والبصل، والبروبيوتيك (اللبن المخمر والزبادي).

5. تجنب المواد المهيجة: يجب تجنب المواد المهيجة التي تزيد من حموضة المعدة مثل المشروبات الغازية، والقهوة، والشوكولاتة، والتوابل الحارة. ينصح أيضًا بتجنب التدخين وتقليل تناول الكحول.

مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن جرثومة المعدة قد تحتاج إلى المزيد من العلاج والاستشارة الطبية المناسبة. يفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتوصية العلاج المناسب الذي يشمل الأدوية المضادة للبكتيريا، ومضادات الحموضة، ومثبطات مضخة البروتون، وغيرها من العلاجات المتاحة.

استشارة الطبيب استخدام العسل العسل على الريق الشاي الأسود بطانة المعدة تناول الثوم جرثومة

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