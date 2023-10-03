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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبرز 15 معلومة عن المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية

المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية، اسم تردد خلال الساعات القليلة الماضية عقب إعلان الرئيس السيسي عن توليه مسؤولية حملته الانتخابية، لتتجه الأضواء نحو من هي الشخصية التي ستقود حملة رئيس الجمهورية في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 .


وينشر صدى البلد أبرز المحطات المهمة في مسيرة المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية ،في السطور القادمة .

المستشار محمود فوزي 


1- رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني
2- تقدم باستقالته من عمله القضائي بمجلس الدولة تمهيدا لتولي مهمة جديدة
3- عمل لمدة 22 عاماً من الخدمة القضائية بمجلس الدولة 
4- الأمين العام لمجلس النواب سابقًا
5- مستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب خلال الفترة من 2016 حتى 2020
6- مستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي
7- مستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة
8- مستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص
9- مستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب
10- مستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية مجلس النواب
11- مستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية
12- انضم المستشار محمود فوزي لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية
13- حصل على ليسانس الحقوق عام 2000
14- حصل على ماجيستير القانون (القانون الخاص والقانون للعام) في 2002
15- ماجيستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا
 

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