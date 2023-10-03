أطعمة ترفع نسبة الهيموجلوبين.. احرص على تناولها

هناك العديد من الأطعمة التي يمكنك تناولها لزيادة مستويات الحديد في الجسم ومنع نقص الهيموجلوبين. إليك قائمة ببعض الأطعمة الغنية بالحديد وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. اللحوم الحمراء: مثل اللحم البقري واللحم الضأن والبقدونس، حيث تحتوي على كميات عالية من الحديد القابل للامتصاص بسهولة.

2. الأسماك والمأكولات البحرية: مثل السردين والسلمون والتونة والقشريات، والتي تعتبر مصدرًا جيدًا للحديد.

3. البقوليات: مثل العدس والفاصوليا والحمص والبازلاء، والتي تحتوي على كميات كبيرة من الحديد والألياف.

4. المكسرات والبذور: مثل اللوز والكاجو والبندق والبذور اليقطين والسمسم، والتي تعتبر مصادر غنية بالحديد.

5. الخضراوات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب والجرجير، والتي تحتوي على كميات جيدة من الحديد.

6. الحبوب الكاملة: مثل الشوفان والقمح الكامل والأرز البني، والتي تحتوي على حديد قابل للامتصاص.

7. الأطعمة المدعمة بالحديد: بعض المنتجات الغذائية مثل الحبوب الإفطار والخبز قد تكون مدعمة بالحديد، ويمكن أن تكون خيارًا جيدًا لزيادة استهلاك الحديد.

يجب أيضًا ملاحظة أنه يمكن تعزيز امتصاص الحديد من الأطعمة عن طريق تناول مصدر غني بفيتامين C في نفس الوقت، مثل الحمضيات والفلفل الأحمر والفراولة والبروكلي.