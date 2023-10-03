ابنة محمد فريد لـ صدي البلد: حضور أشرف ذكي بمثابة كل النجوم

كشفت ابنة الفنان محمد فريد "ناهد " تصريحات خاصة لموقع صدي البلد بمسجد الحامدية الشاذلية وهي في حالة من الحزن الشديد خلال تلقيها العزاء في والدها .

وقالت لموقع صدي البلد بعد حضور أشرف زكي و مجموعة كبيرة من النجوم أن إذا حضر أشرف ذكي بمثابة حضور كل النجوم .



أضافت أن ما قيل حول صراع والدها مع المرض اشاعات و لكنها كانت وعكة صحية بسيطة ورحل في هدوء و أن حب الناس له كبير جدا و أنه كان مخلص و محب في عملة.

وعلقت ناهد محمد فريد: “اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين”

وكان الراحل عازفاً محترفاً لآلة الناي قبل دخوله عالم التمثيل. درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962. وظهرت موهبته منذ دراسته الثانوية في مدرسة بني سويف الثانوية (صعيد مصر)، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتلفزيون .

كما أن محمد فريد هو ممثل مصري. شارك في العديد من الأدوار الثانوية، من أهم أدواره دوره في مسلسل غريب في المدينة وكذلك دوره في مسلسلي ليالي الحلمية ومحمود المصري ، فيلم الشيطانة التي أحبتني.