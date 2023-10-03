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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية.. موسم الرياض قادر على تحقيق أهداف رؤية 2030.. الاقتصاد السعودي يحقِّق معدلات نمو إيجابية

صحف السعودية
صحف السعودية

المرصد الوطني للعمل: تسجيل أعلى مشاركة للسعوديين في سوق العمل

موسم الرياض يتألق

 

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء على التطور الذي شهدته صناعة الترفيه في المملكة والطفرة التي أحدثتها فعاليات موسم الرياض، وفي المقابل عرضت طفرة  جديدة حققها السعوديين العام الجاري 2023 بتسجيل أعلى نسبة مشاركة في سوق العمل

وذكرت صحيفة الرياض بأن “عاماً بعد آخر، أصبح قطاع الترفيه في المملكة جزءًا مهمًا ضمن برامج وأهداف رؤية 2030، التي أدركت في وقت باكر أن الترفيه ليس ديكوراً جميلاً، يُحسن المشهد الخارجي للدول، سواء الكبرى أو النامية، وإنما هو شريان رئيس لاقتصاداتها، يعمل على تنويع مصادر الدخل، ويتماشى مع التحولات العالمية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.. وهو ما يفسر سعي الدول لتأسيس بنية تحتية للقطاع، تستطيع من خلالها تنظيم الفعاليات الكبرى، واستضافة مختلف الأحداث”.

واضافت لم يمض وقت طويل من تنفيذ برامج الرؤية، إلا وأثبت الترفيه في المملكة نجاحه وتألقه وقدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن القدرة على توفير برامج ترفيه، تقنع الأسر السعودية بأن الترفيه الداخلي أفضل مئة مرة من الترفيه الخارجي، ويوفر لها ميزانيات ضخمة، كانت تنفق في دول العالم.

وتابعت “اليوم، أصبح موسم الرياض أفضل مقياس لمعرفة مدى تطور القطاع وكفاءته وقدرته على صناعة ترفيه مثالي وجاد ومربح، قادر على تحقيق أهداف الرؤية، وإذا كانت النسخ الثلاث السابقة من الموسم، نجحت بامتياز، وحققت أهدافها مجتمعة، فستكون النسخة الحالية (الرابعة) شاهداً على قدرة المملكة على أن تصبح من الدول التي يشار إليها بالبنان في صناعة الترفيه المفيد، الذي ينعكس إيجاباً على برامج جودة الحياة”.

وفيما يشهد موسم الرياض إقبالًا ضخماً من الأسر السعودية، والسياح من جميع دول العالم، هناك إقبال آخر من شركات القطاع الخاص للاستثمار في فعاليات الموسم، هذه الشركات استشعرت أهمية أن تستثمر الفرص المتاحة في القطاع، وتعمل على تنويع مصادر دخلها، من خلال إقامة مشاريع خاصة بها، ليس هذا فحسب، وإنما عملت أيضًا على تسجيل عدد كبير من الرعايات، وصولًا إلى تحقيق نسب عالية من العوائد، التي ظهرت بوادرها حتى قبل انطلاقة فعاليات الموسم رسميًا.

الشهرة التي بدا عليها موسم الرياض محلياً وإقليمياً ودولياً، تعكس رغبة المملكة وحرصها على تطوير قطاع الترفيه، ودعمه بالأفكار والابتكارات الجديدة، التي تضمن إيجاد برامج ترفيهية نموذجية، وليس فيها تقليد للآخرين، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى أن تكون المملكة مركزًا محوريًا للترفيه في المنطقة، يقصدها الزوار من الداخل والخارج؛ من أجل الاستمتاع والترويح عن أنفسهم.

وعلى صحيفة الجزيرة السعودية، كشف المرصد الوطني للعمل (NLO)؛ عن تسجيل الربع الثاني من العام الجاري 2023 أعلى مشاركة للسعوديين في سوق العمل مقارنةً بالأرباع السنوية السابقة، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى 2.2 مليون موظف، وبلغ إجمالي نمو عدد العاملين السعوديين بالمقارنة بالربع المماثل من 2022م قرابة 210 آلاف موظف وبمتوسط نمو بنحو 42 ألف موظف لكل ربع حتى الربع الثاني من 2023.

ويعود تنامي أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي من معدلات نمو إيجابية، حيث أسهمت في زيادة حجم سوق العمل الإجمالي وقوة الطلب على العمالة، وزيادة معدلات الإنتاجية في السوق.

وأصدر المرصد الوطني للعمل تقرير التوطين للربع الثاني من 2023، والذي يستعرض تغيرات سوق العمل ومعدلات توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص، كما يقدم تحليلًا لأداء معدلات التوطين من خلال تفاصيل الأنشطة الاقتصادية والمناطق الإدارية، بالإضافة إلى مقارنة معدلات التوطين في الربع الثاني من 2023 بالربع السابق والربع المماثل من عام 2022، كما يستعرض صافي نمو وظائف المواطنين.

ووفقًا للتقرير؛ سجلت أعداد الموظفين من المواطنين أعلى ارتفاع لكلا الجنسين ليصل عدد الموظفين الذكور إلى 1.3 مليون موظف، في مقابل نحو 900 ألف موظفة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من 2023، ليبلغ معدل التوطين الإجمالي 22.3%.

كما أوضحت الأرقام تسجيل المنطقة الشرقية أعلى معدلات التوطين بنسبة 27%، تليها مكة المكرمة بنسبة 24%، ثم منطقتا الرياض والمدينة المنورة بنسبة 21%، وذلك في الربع الثاني من 2023، كما حقق قطاع المعلومات والاتصالات أعلى نسبة مشاركة للمواطنين الذكور بلغت 60%، بينما حقق نشاط التعليم أعلى مشاركة للمواطنات الإناث بنسبة 53%.

التحولات العالمية الصحف السعودية جذب الاستثمارات جذب الاستثمار جودة الحياة

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