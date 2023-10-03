لتورطهم مع الصين.. هجوم على الصحفيين والكتاب في موقع هندي شهير

في خطوة أثارت قلقًا في الهند، قامت الشرطة الهندية بمداهمة منازل عدد من الصحفيين والمؤلفين يوم الثلاثاء، في إطار تحقيق في تمويل موقع الأخبار NewsClick. وتمت مصادرة هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تأتي هذه الخطوة في سياق مزاعم بأن NewsClick حصلت على أموال غير مشروعة من الصين، وهي اتهام ينفيه الموقع بشدة.

وتم استهداف عدد من الأشخاص البارزين في المجال الإعلامي، بما في ذلك محرر NewsClick برابير بوركاياستا، والصحفيين أبهيسار شارما، وأونينديو تشاكرافارتي، وباشا سينغ، والساخر الشهير سانجاي راجورا، والمؤرخ سهيل هاشمي.

حتى الآن، لم تعلق الشرطة على المداهمات، لكن بعض الصحفيين المستهدفين أكدوا حدوثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن شارما أن الشرطة صادرت هاتفه وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به. وذكرت سينج أيضًا أن الشرطة صادرت هاتفها.

ووفقًا لوكالة الأنباء ANI، فإن عمليات البحث جارية أيضًا في مكتب NewsClick في دلهي. يأتي ذلك عقب تسجيل قضية ضد الموقع في أغسطس بعد نشر تقرير في صحيفة نيويورك تايمز يزعم أن الموقع حصل على تمويل من مليونير أمريكي لنشر الدعاية الصينية.

تم تسجيل قضية في 17 أغسطس، واستندت الشرطة إلى قانون UAPA - وهو قانون صارم لمكافحة الإرهاب يجعل من المستحيل تقريبًا الحصول على كفالة - ضد الموقع الإلكتروني وصحفييه. وقد نفى NewsClick بشدة جميع الاتهامات ووصفها بأنها كاذبة.