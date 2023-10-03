الحق اشتري| أسعار الذهب تسجل هبوطًا اليوم الثلاثاء 3-10-2023

تحظي أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم بأهمية كبيرة لدي الكثيرين؛ حيث إنها معلومة اقتصادية مهمة يرغب المقبلون على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

كما تُعد أسعار الذهب ذات أهمية؛ خاصة أيضا لدى المستثمرين الراغبين فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذٌ فى ظل الأزمة الإقتصادية والاجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار الذهب حالة انخفاض كبيرة إلي أن استقر المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق بيع 2,137 شراء 2,147، ليهبط بذلك عيار 21 عن 2150 لأول مرة منذ شهور.

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,442 شراء 2,454

عيار 22 بيع 2,239 شراء 2,249

عيار 21 بيع 2,137 شراء 2,147

عيار 18 بيع 1,832 شراء 1,840

عيار 14 بيع 1,425 شراء 1,431

عيار 12 بيع 1,221 شراء 1,227

الاونصة بيع 75,955 شراء 76,311

الجنيه الذهب بيع 17,096 شراء 17,176

الكيلو بيع 2,442,286 شراء 2,453,714

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

تسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب خسائر كبيرة خلال بداية تعاملات الأسبوع اليوم، في البورصة العالمية، ليصل إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر تقريبًا.

ويأتي الانخفاض الكبير في الذهب عالميا بالتزامن مع استمرار قوة الدولار، حيث استوعب المتداولون تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة ويستعدون لعدد كبير من بيانات سوق العمل المقرر هذا الأسبوع.

فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1860 دولارا للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1845 دولارا للأوقية، وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.05% إلى 105.865 نقطة.

واتجهت أسعار الذهب العالمية إلى الانخفاض منذ نهاية تداولات الأسبوع الماضي، وسط توقعات تشديد السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في إطار مواجهة الضغوط التضخمية.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر خلال التداولات، بعد أن أظهرت البيانات الحكومية، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة – الذي يعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد - بنسبة 0.4% خلال أغسطس، ما يمثل انخفاضًا حادًا من زيادة يوليو البالغة 0.9%.