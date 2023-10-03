عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحق اشتري| أسعار الذهب تسجل هبوطًا اليوم الثلاثاء 3-10-2023

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تحظي  أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم بأهمية كبيرة لدي الكثيرين؛ حيث إنها معلومة اقتصادية مهمة يرغب المقبلون على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

txt

الذهب يواصل نزيفه| انخفاض أسعار الذهب عالميا.. والسبب

txt

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر

 

كما تُعد  أسعار الذهب ذات أهمية؛ خاصة أيضا لدى المستثمرين الراغبين فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذٌ فى ظل الأزمة الإقتصادية والاجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار الذهب حالة انخفاض كبيرة إلي أن استقر المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق بيع 2,137 شراء 2,147، ليهبط بذلك عيار 21 عن 2150 لأول مرة منذ شهور.

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,442 شراء 2,454
عيار 22 بيع 2,239 شراء 2,249
عيار 21 بيع 2,137 شراء 2,147
عيار 18 بيع 1,832 شراء 1,840
عيار 14 بيع 1,425 شراء 1,431
عيار 12 بيع 1,221 شراء 1,227
الاونصة بيع 75,955 شراء 76,311
الجنيه الذهب بيع 17,096 شراء 17,176
الكيلو بيع 2,442,286 شراء 2,453,714

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

تسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب خسائر كبيرة خلال بداية تعاملات الأسبوع اليوم، في البورصة العالمية، ليصل إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر تقريبًا.

ويأتي الانخفاض الكبير في الذهب عالميا بالتزامن مع استمرار قوة الدولار، حيث استوعب المتداولون تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة ويستعدون لعدد كبير من بيانات سوق العمل المقرر هذا الأسبوع.

فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1860 دولارا للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1845 دولارا للأوقية، وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.05% إلى 105.865 نقطة.

واتجهت أسعار الذهب العالمية إلى الانخفاض منذ نهاية تداولات الأسبوع الماضي، وسط توقعات تشديد السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في إطار مواجهة الضغوط التضخمية.

txt

هبوط حاد.. الذهب في أقل سعر له منذ فبراير 2023| تفاصيل

txt

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر خلال التداولات، بعد أن أظهرت البيانات الحكومية، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة – الذي يعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد - بنسبة 0.4% خلال أغسطس، ما يمثل انخفاضًا حادًا من زيادة يوليو البالغة 0.9%.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

حريق كبير في السيدة زينب.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

وزير الدفاع للرئيس: حرب أكتوبر ستظل ملحمة خالدة استردت للوطن كبرياءه وحررت أرضه المقدسة

موضوعات متعلقة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

عيار 21 مفاجأة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اشتر الآن

ترشيحاتنا

أعظم ملاحم التكاتف بين المصريين.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة عربية

الحق اشتري| أسعار الذهب تسجل هبوطًا اليوم الثلاثاء 3-10-2023

بالذخائر العنقودية.. أوكرانيا تقصف قرية روسية قرب الحدود

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

9 سنوات بناء.. كيف صمدت مصر اقتصاديا وسط الإرهاب والأزمات|خبراء يشرحون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمم المتحدة تعلن عن توقع خطير بشأن سكان الهند في2050

مني زكي.. لأول مرة عارضة أزياء فى أسبوع الموضة بباريس

قصتها مأساوية.. تفاصيل تكريم سلطات روسيا مواطنا تركيا بسبب شابة حامل

توصية طبية تحدد مصير موديست مع الأهلي.. تفاصيل حاسمة

فيديو

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ