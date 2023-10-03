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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهب يواصل نزيفه| انخفاض أسعار الذهب عالميا.. والسبب

الذهب والدولار
الذهب والدولار

تراجعت أسعار الذهب العالمية مدفوعة  بعمليات بيع مكثفة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية اليوم الثلاثاء.

وسجلت أسعار الذهب أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022 في الجلسة الأخيرة.


وتسبب في خسائر الذهب ما أكده مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وزاد الدولار مسجلا ذروة 10 أشهر مجددا، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة مستوى مرتفعا جديدا هو الأعلى في 16 عاما.

ومن المعلوم ان زيادة الدولار وعوائد السندات تؤثر بالسلب على المعدن الأصفر، الذي يُسعر بالدولار ولا يدر عائدا.


تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1817 دولارا للأونصة.

 وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلا أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس. 

وهبطت العقود في أمريكا و الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1833.40 دولار.

كما تراجعت الفضة في المعاملات  1.4 بالمئة إلى 20.77 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر ونصف.

وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى أدنى مستوى في عام عند 869.90 دولار. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1200.04 دولار.

بينما وصل الدولار إلى مستويات مرتفعة جديدة الثلاثاء، ودفع الين للانخفاض مقتربا أكثر من نطاق تدخل السلطات.

وارتفع مؤشر الدولار نحو 0.5 بالمئة إلى 107.06، ووصل في مرحلة ما إلى 107.12، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

 

 

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