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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط حاد.. الذهب في أقل سعر له منذ فبراير 2023| تفاصيل

الذهب
الذهب

هبطت أسعار الذهب خلال تداولات مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023، وخسرت أكثر من 9 دولارات في المعاملات الفورية مع ارتفاع الدولار الأمريكي.

وبحلول الساعة 07:56 صباحاً بتوقيت القاهرة، تراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.49% أو ما يعادل 9.03 دولار ليصل إلى 1818.72 دولار للأونصة وهو أدني مستوى منذ منتصف فبراير الماضي.

هبوط عقود الذهب

وهبطت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.71% أو ما يعادل 13.1 دولار لتصل إلى 1834.3دولار للأونصة. 

سعر الذهب في مصر
 

ويهتم الآلاف بمعرفة سعر الذهب مباشر اليوم في مصر والذي يتغير باستمرار، وأبرز ما يبحث عنه الكثير بأعيرته المختلفة خاصة عياري 18 و 21 ، فهما من أكثر ما يبحث عنه الراغبين في الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع الأعيرة بدون مصنعية:

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

سعر اليورو يهبط إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ مطلع 2023

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء ، 2,454 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21
سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2,147 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18
سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم الثلاثاء : 1,840 جنيها.

سعر الجرام عيار 14
سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14 للشراء: 1,431 جنيها.

سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء ، عيار 24 للبيع: 17,096  جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 
المقبلون على شراء الذهب، يهتمون بمعرفة سعر عيار 21 بالمصنعية، حيث يبدأ سعر المصنعية على كل جرام من 80 جنيها وقد يصل إلى 150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وقد يكون بين 6- 10 % من سعر الجرام.

أما في حالة شراء السبائك وحساب سعر المصنعية، فيتم إضافة مصنعية تبدأ من 35 جنيها لكل جرام للتي تزن أكثر من 100 جرام، أما الأقل فيكون مثل المشغولات.

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