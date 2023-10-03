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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، بالبنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ملحوظا ما بين 20 - 35 قرشا للشراء والبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.16 جنيه للشراء و32.32 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.27 جنيه للشراء، و32.35 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.49 جنيه للشراء و32.60 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ملحوظا ما بين 25 - 35 قرشا للشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.09 جنيه للشراء و37.30 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.21 جنيه للشراء و37.42 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.48 جنيه للشراء و37.61 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.81 جنيه للشراء و99.76 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

الدولار الجنيه سعر صرف الدولار الدولار مقابل الجنيه الثلاثاء الأهلي المصري ومصر

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