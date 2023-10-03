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إلهام أبو الفتح
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منوعات

الأمم المتحدة تعلن عن توقع خطير بشأن سكان الهند في2050

الأمم المتحدة تعلن
الأمم المتحدة تعلن عن توقع خطير بشأن سكان الهند في2050

تعد الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان كما أن لديها أكبر عدد من الشباب بنسبة تمثل 65% من الهنود تحت سن 35 عاما. 

وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان عن توقع خطير بشأن المتغيرات التي من المتوقع أن تطرأ على سكان الهند بحلول عام 2050. 

ويرصد هذا التقرير أبرز المتغيرات السكانية التي من المتوقع أن تطرأ على الدولة الواقعة في جنوب آسيا:

1-يتوقع أن يزيد إجمالي عدد سكان الهند بنسبة 18% من عام 2022 إلى عام 2050. 

2-سيقفز عدد سكان المسنين بنسبة 134%، كما ستقفز نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا فما فوق بنسبة 279%بحلول 2050. 

3-يتوقع ارتفاع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق: من 149 مليونا في عام 2022 إلى 347 مليونا في عام 2050.

4-بالتالي سيفوق عدد كبار السن في الهند عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عاما.

5- سيكون هناك انخفاض في عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و59 عاما.

سكان الهند 

6-بحلول عام 2050، سيكون واحد من كل خمسة أفراد من كبار السن في الهند.

7-سيؤدي ارتفاع عدد كبار السن في الهند إلى ظهور عدد كبير من التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

8-ستكون هناك زيادة في عدد الأرامل لأن النساء عموما يعشن أطول من الرجال، مع تقدم أعمارهن من 60 إلى 80 عاما حيث شددت الأمم المتحدة: “ يجب أن تركز السياسات والبرامج بشكل خاص على الاحتياجات الخاصة لهؤلاء النساء المسنات خاصة في المناطق الحضرية”. 

9-الهند ليست وحدها حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق في جميع أنحاء العالم ليصل إلى 2.1 مليار بحلول عام 2050.

10-لفت التقرير على أن المناطق الأقل نموا ستشهد زيادة طفيفة في عدد كبار السن علما بإن الشيخوخة ترتبط ارتباطا مباشرا بالتبعية الاقتصادية نظرا لفقدان الدخل إلى جانب زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية مما يؤثر على الأمن الاقتصادي.
 

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