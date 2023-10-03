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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للطفل عند تناول الأطعمة الحارة؟

مخاطر الأطعمة الحارة
مخاطر الأطعمة الحارة على الأطفال

الكثير من الأشخاص يفضلون تناول الطعام الحار، خاصة الأطفال، ومن ضمن الأطعمة المحببة لديهم الطعام الحار بسبب النكهات المصنعة مثل التوابل المضافة وغيرها. 

ورغم طعمها المميز، إلا أن الأطعمة الحارة لها أضرار خطيرة على الأطفال، حيث تؤدي إلى إتلاف خلايا التذوق لديهم، ويمكن أن تسبب مضاعفات صحية في الجهاز الهضمي، أو تزيد في مشاكل قرحة المعدة لديهم.

ونرصد أهم مخاطر الأطعمة الحارة على الأطفال، حسب  موقع "تريب أدفايزر".

 

مخاطر الأطعمة الحارة على الأطفال:

الحساسية

قد يتسبب تناول الفلفل الحار بظهور رد فعل تحسسي، فتظهر على الطفل المصاب أعراض، مثل الطفح الجلدي، والتورم، ومشكلات وصعوبات في التنفس.

الشعور بالحرقة

تناول الفلفل الحار بكميات كبيرة قد يسبب ألمًا شديدًا والتهابًا وتورمًا واحمرارًا، وقد يؤدي التعرض المنتظم له في تقليل حساسية الخلايا العصبية للألم بمرور الوقت، لأن المادة المسئولة عن النكهة الحارة هي الكابسيسين، والتي ترتبط بمستقبلات الألم وتسبب إحساسًا شديدًا بالحرقان، وهو مادة كاوية للأغشية المخاطية ويمكن أن تحرق براعم التذوق لدى الأطفال.

البواسير

قد يتسبب تناول الطعام الحار لدى الأطفال في بعض الأحيان بتهيج البواسير وظهور أعراضها المزعجة، لذا تجنب الافراط في تناوله لانه يزيد من هذه الأعراض.

القولون العصبى

كثرة تناول الطعام الحار قد تسبب الغثيان وآلام البطن والبواسير والإسهال، خصوصا للأطفال الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، إما إن كانوا يعانون من حساسية الجلد، فهو يسبب لهم تهيجات وأضرار جسيمة.

التهابات واحمرار الجلد

يؤدي تعرض الجلد المباشر للطعام الحار عند تناوله أو طهيه إلى تهيج الجلد والإحساس بالحرقة، أو  إتلاف خلايا التذوق لديه، ويمكن أن يسبب مضاعفات صحية في الجهاز الهضمي، أو أن يزيد مشاكل قرحة المعدة.

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