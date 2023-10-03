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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قائمة بالأفلام المصرية والعربية في الدورة الـ‌‌45‌‌ لمهرجان القاهرة السينمائي‌ الدولي

صدى البلد

يقدم مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام في دورته الـ45 عددًا من الأفلام المصرية والعربية تصل نسبتها إلى قرب 25 بالمائة من برنامج المهرجان.

وتتعدد تلك الاختيارات بين أفلام تُعرض لأول مرة عالميًا في المهرجان وأفلام عربية شاركت في مهرجانات سينمائية عالمية وحازت استحسان الجمهور والنقاد، حرصًا من إدارة المهرجان على إتاحة الفرصة لجمهوره الكبير للإطلاع على أحدث الإنتاجات السينمائية المصرية والعربية. 

ويسر المهرجان الإعلان عن الأفلام المصرية والعربية المؤكدة حتى الآن في برنامجه، ففي المسابقة 
الرسمية يشارك 4 أفلام عربية، أبرزها فيلم المخرج المغربي الكبير فوزي بن سعيدي الأحدث "الثلث 
الخالي" والذي عُرض عالميًا للمرة الأولى في قسم نصف شهر المخرجين في مهرجان كان السينمائي. 

كما يعرض المهرجان عالميًا لأول مرة الفيلم اللبناني "أرزة" من إخراج ميرا شعيب ومن بطولة دياموند أبو عبود، إضافة إلى ذلك، يشارك فيلم المخرج المصري السويسري تامر رجلي "وحشتيني"، وهو الفيلم الأول لمخرجه، وتدور أحداثه بين القاهرة والإسكندرية وتقوم ببطولته كلا من النجمة الفرنسية الأسطورية فاني  أردانت والنجمة اللبنانية متعددة المواهب نادين لبكي. 

كما يشارك فيلم "الباص الأصفر" وهو فيلم إماراتي هندي من إخراج ويندي بينراز وبطولة النجمة كندة 
علوش، ويعد الفيلم أول إنتاج أصلي لمنصة أو إس إن، وعُرض عالميًا لأول مرة في مهرجان تورونتو 
السينمائي الدولي هذا العام.  

أما في مسابقة الأفلام الوثائقية، فتتضمن فيلمين عربيين في عرضهما العالمي الأول، وهما "سيلما" لهادي زكاك ويدور حول ذكريات المخرج وأهالي مدينته عن السينما في مدينة طرابلس، و"سمر.. قبل آخر صورة" للمخرجة المصرية آية يوسف والذي تدور أحداثه بين القاهرة ودبي حيث تحاول سمر أن تعيد بناء حياتها بعد تعرضها لاعتداء من قبل شريكها السابق.  

إضافة إلى ذلك، يشارك الفيلم السوري "تحت سماء دمشق" في المسابقة، وهو من إخراج طلال ديركي وهبة خالد وعلي وجيه، وشارك في مهرجان برلين هذا العام.. أخيرًا يشارك الفيلم الفلسطيني الذي عُرض عالميًا لأول مرة في مهرجان فيزيون دو ريل "الوعود الثلاثة" ليوسف السروجي.  

في مسابقة آفاق السينما العربية، يشارك الفيلم السعودي "إلى ابني" وهو من بطولة وإخراج ظافر العابدين، وإنتاج إم بي سي ستوديوز، وتدور قصته حول أب سعودي يعود وابنه إلى المملكة العربية السعودية بعد فترة طويلة من العيش في المملكة المتحدة.

يفتتح المسابقة الفيلم اللبناني الوثائقي "رقص على حافة البركان" لسيريل عريس، وتدور أحداثه حول 
ظروف صناعة فيلم منيه عقل الأحدث "كوستا برافا، لبنان".  

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كما تتضمن المسابقة 3 أفلام أخرى بينها "ميسي بغداد" من إخراج المخرج العراقي البلجيكي سهيم عمر خليفة، والفيلم الأحدث للمخرج المغربي هشام العسري "مروكية حارة"، وأخيرًا الفيلم اليمني المرشح للأوسكار هذا العام "المرهقون" لعمرو جمال.  

أما مسابقة الأفلام القصيرة فتتضمن 10 أفلام مصرية وعربية، 7 منها في عروضها العالمية الأولى وهي "أمانة البحر" لهند سهيل (مصر) و"زيارة ع الحارة" لسامر البطيخي (الأردن) و"ماء يكفي للغرق" لجوزيف عادل (مصر) و"نهار عابر" لرشا شاهين (سوريا) و"عقبالك يا قلبي" لشيرين دياب (مصر) و"انصراف" لجواهر العامري (السعودية) و"غنينا قصيدة" لآني سكاب (فلسطين). 

إضافة إلى ذلك تشارك ثلاثة أفلام عرضت في مهرجانات سينمائية عالمية وهم "عيسى" للمخرج المصري مراد مصطفى والذي عُرض في قسم أسبوع النقاد في مهرجان كان، و"أنا يا بحر منك" لفيروز سرحال (لبنان) والذي عُرض في مهرجان شانغاهي السينمائي الدولي و"إذا الشمس غرقت في بحر الغمام" للمخرج اللبناني وسام شرف الذي شارك في مهرجان فينيسيا هذا العام.  

أخيرًا، يشارك الفيلم الفلسطيني "بيت في القدس" من إخراج مؤيد عليان، الذي عُرض عالميًا للمرة الأولى في مهرجان روتردام السينمائي الدولي، في قسم عروض منتصف الليل.  


يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولي 
للمنتجين في براسليس بفرنسا  FIAPF.

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