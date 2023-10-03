بيستغلهم بالشارع .. جريمة فى حق الصغار بالعجوزة| تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" -مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي وبحوزته (سلاح أبيض "كتر") وبصحبته (3) أطفال أحداث .

وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم بإستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.