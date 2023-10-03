عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القانون يحظر تلقي مرشحي الانتخابات الرئاسية مساهمات ودعم من هذه الفئات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

حظر القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، تلقي مرشحي الانتخابات الرئاسية مساهمات او دعم نقدي من بعض الفئات.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 24 من القانون والتي نصت على أن يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعي أجنبي.

ونصت مادة (23) عللا أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.

القانون رقم 22 لسنة 2014 تنظيم الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية مرشحي الانتخابات الرئاسية تبرعات نقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. المركزى يطرح أذون خزانة| استثمر فلوسك بأعلى ربح

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

يوم حزين داخل نقابة المهندسين|تعرض طارق النبراوي لحادث مؤلم ووفاة نقيب أسيوط

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

يارب يمر على خير.. العالم الهولندي يحذر من زلازل حرجة

طعنها 14 مرة .. حيثيات إعدام شخص أنهى حياة زوجته في النزهة

5 معلومات عن آن لولييه الفائزة بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

كيف يمكن إستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف؟

كرة نار تحول سماء الليل في بريطانيا إلى اللون البرتقالي.. ماذا حدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوز عالمين فرنسيين وآخر مجري بـ جائزة نوبل في الفيزياء 2023.. تفاصيل

لن تصدق عمرها.. فيديو مذهل لمعمرة تقفز من ارتفاع 4100 متر بأمريكا

بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.. الداخلية تطلق مبادرة "رد الجميل"| صور

طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل

فيديو

الإسكندرية في خطر .. توقعات بكارثة تضرب 3 مدن عربية بعد إعصار دانيال «فيديوجراف»

زلزال يضرب الذهب ومفاجأة بسعر عيار 21.. شاهد

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ