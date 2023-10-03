عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تجنبا للغرامة.. السكة الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول

البوابات الإلكترونية
البوابات الإلكترونية

ناشدت الهيئة  القومية لسكك حديد مصر، جمهور الركاب الاحتفاظ  بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد إطلاع الكمسارية المتواجدين بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات، وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقى المحطات تجنباً لدفع الغرامة، وذلك حفاظا على موارد الهيئة.


وقالت إن ذلك فى ضوء ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر من عمليات تطوير وتحديث بجميع قطاعات السكة الحديد، والتى من ضمنها تركيب بوابات إلكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن إدارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات، وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك والتى تتضمن منع دخول أو خروج أى راكب إلا بعد الحصول على تذكرة السفر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. المركزى يطرح أذون خزانة| استثمر فلوسك بأعلى ربح

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

يوم حزين داخل نقابة المهندسين|تعرض طارق النبراوي لحادث مؤلم ووفاة نقيب أسيوط

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

يارب يمر على خير.. العالم الهولندي يحذر من زلازل حرجة

طعنها 14 مرة .. حيثيات إعدام شخص أنهى حياة زوجته في النزهة

5 معلومات عن آن لولييه الفائزة بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

كيف يمكن إستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف؟

كرة نار تحول سماء الليل في بريطانيا إلى اللون البرتقالي.. ماذا حدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوز عالمين فرنسيين وآخر مجري بـ جائزة نوبل في الفيزياء 2023.. تفاصيل

لن تصدق عمرها.. فيديو مذهل لمعمرة تقفز من ارتفاع 4100 متر بأمريكا

بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.. الداخلية تطلق مبادرة "رد الجميل"| صور

طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل

فيديو

الإسكندرية في خطر .. توقعات بكارثة تضرب 3 مدن عربية بعد إعصار دانيال «فيديوجراف»

زلزال يضرب الذهب ومفاجأة بسعر عيار 21.. شاهد

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ