سفير الصومال بالقاهرة يشيد بطفرة مصر الرياضية تحت قيادة الرئيس السيسي

أشاد السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالطفرة الرياضية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك البنية التحتية الرياضية التي تؤهل مصر لاستضافة كبري الأحداث الرياضية، معربا عن أمله في زيادة وتيرة التنسيق والتعاون بين الصومال ومصر في المجال الرياضي لخلق جيل جديد من الشباب والنشء .

جاء ذلك في بيان له عقب لقاء محمد جدي محمود وزير الشباب والرياضة بجمهورية الصومال مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ، لبحث التعاون المشترك بين مصر والصومال في المجال الرياضي والشبابي.

وأكد سفير الصومال على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى حرص الصومال على أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين في المجالات الشبابية والرياضية وتبادل الخبرات في المجال الرياضي والشبابي والتدريب والخبرات الفنية والانشاءات الرياضية.

وثمن السفير الصومالي جهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتعزيز التعاون مع الصومال وكذلك رؤيته الثاقبة في دعم الشباب الصومالي.