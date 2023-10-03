العلاج الحر في الدقهلية توصى بغلق 5 منشآت طبية مخالفة

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة، تم خلالها المرور على 104 منشآت طبية خاصة، تشمل نحو 68 عيادة خاصة و13 عيادة تخصصية ومستشفى خاص، إلى جانب 22 مركزاً ومعملا من بينها 11 مركزا غير مرخص.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إنذار 11 منشأة طبية خاصة، واستصدار قرارات غلق لنحو 5 منشآت وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص، وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 7 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وذكر فؤاد أنه جرى فحص 4 شكاوى ومعاينة 9 منشآت، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

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