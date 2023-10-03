35 ألف جنيها.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سجلت أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الثلاثاء حالة تراجع كبيرة خاصة خلال الفترة الماضية إلا أن الأسعار عاودت الارتفاع مجددا ، حيث سجلت أسعار الحديد من النوع الاستثماري 35074 جنيه كمتوسط سعر .

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير .



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

وفيما يخص سعر الطن الاستثماري فقد بلغ حوالي 35074 ألف جنيه كمتوسط سعر ، بعدما سجل نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر.

أسعار حديد عز

سجلت أسعار حديد عز 36031 جنيهًا للطن، كما سجل سعر الحديد الاستثماري 35074 جنيهًا و انخفض سعر الأسمنت الرمادي ليسجل سعر طن الأسمنت الرمادي 1988 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم

- بلغ سعر حديد بشاي نحو 33000 جنيهًا للطن.

- سجل سعر حديد سرحان لـ 31800 جنيها للطن.

- وتراجع سعر حديد العتال عند 32800 جنيها للطن.

- وشجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل نحو 32100 جنيها للطن.

- فيما بلغ سعر حديد الداخلية نحو 33500 جنيهًا للطن.

- كما سجل سعر طن حديد عطية نحو 32700 جنيها.

- وبلغ سعر حد المراكبي نحو 32500 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

- سجل سعر أسمنت المسلح اليوم نحو 2000 جنيه في الطن

- وبلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 1940 جنيهًا.

- وسجل سعر حديد الممتاز نحو 2040 جنيه للطن.

- وصل سعر أسمنت العسكري لـ 1870 جنيهًا للطن.

- بلغ سعر الأسمنت السويدي نحو 2130 حنيهًا في الطن.

- وسجل سعر أسمنت جنوب الوادي نحو 1880 جنيهًا.

- كما انخفض سعر طن أسمنت حلون عند 1940 جنيهًا.

- ويترواح سعر الأسمنت المخلوط بين 1260 لـ 1320 جنيهًا للطن.

- فيما سجل سعر طن الأسمنت المقاوم بين 1950 لـ 2190 جنيهًا.

- فيما يترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 3550 لـ 3600 جنيه في الطن.