عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد عز: صوتي لـ السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال الإنجازات| خاص

أحمد عز
أحمد عز

أكد النجم أحمد عز أن صوته في الانتخابات المقبلة سيكون للرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وقال أحمد عز في تصريح خاص لصدى البلد: "أدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، حيث إنه ساهم بشكل كبير في  القضاء على الإرهاب والتطرف".

 

وتابع: "وكذلك عمل  على إحلال الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة، بجانب المساعي لتحقيق التنمية المستدامة ليس في مصر فقط بل بالقارة الإفريقية.

 

اختتم: "على مدار عشر سنوات عشنا إنجازات كبيرة وتم وضع حجر أساس العديد من المشروعات لذلك لا بد أن يستمر الرئيس في جني ثمار تلك المشاريع".

 

ترشح السيسي للرئاسة:

عمت الفرحة مدينة شرم الشيخ فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وتجمع الآلاف في ميدان سوهو سكوير بشرم الشيخ حاملين صور الرئيس  السيسي ولافتات مكتوب عليها كلمات تأييد له.

 

فيما أشعلت المطربة سمية درويش، الاحتفالية التي أقامتها محافظة جنوب سيناء على مسرح ميدان سوهو بمدينة شرم الشيخ؛ لإحياء الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

 

وأدت المطربة، باقة من الأغاني الوطنية مثل "بلادي بلادي، ابني طوبة، مشربتش من نيلها، قوم نادي على الصعيدي"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها المواطنون الذين احتشدوا اليوم لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي القضاء على الإرهاب انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 انتخابات رئاسة الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

يوم حزين داخل نقابة المهندسين|تعرض طارق النبراوي لحادث مؤلم ووفاة نقيب أسيوط

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

ترشيحاتنا

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بحضور الرئيس.. إطلاق عام الإيسيسكو للشباب في احتفالية بالعاصمة الإدارية 7 أكتوبر

بيراميدز يكشف موقف إبراهيم عادل من الخضوع لعملية جراحية بعد "الجبس" ومدة غيابه

بعد حديث رئيس الوزراء.. 4 حلول عاجلة للخروج من الأزمة الاقتصادية| تفاصيل

لبلبة لـ «صدى البلد»: أواصل تصوير الجواهرجي في أحد المستشفيات بالتجمع الخامس

صاحبتها حملت فيه من الحرام.. القصة الكاملة لـ كوافيرة الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعلى قيمة لجائزة نوبل في 2023..وأسماء الفائزين في الفيزياء خلال 10 سنوات

بفستان على شكل قلب.. مايا دياب تخطف الانظار في اسبوع الموضة بباريس

10 معلومات عن فيرينس كراوس الفائز بـ جائزة نوبل في الفيزياء 2023

4 معلومات عن بيار أجوستيني الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

فيديو

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

العالم الهولندي يحذر من زلزال شديد في هذا الموعد | ماذا قال ؟!

وفاة 1000 شخص حتى الآن.. تفاصيل مرض خطير يهدد العالم

الإسكندرية في خطر .. توقعات بكارثة تضرب 3 مدن عربية بعد إعصار دانيال «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ