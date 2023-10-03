أحمد عز: صوتي لـ السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال الإنجازات| خاص

أكد النجم أحمد عز أن صوته في الانتخابات المقبلة سيكون للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أحمد عز في تصريح خاص لصدى البلد: "أدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، حيث إنه ساهم بشكل كبير في القضاء على الإرهاب والتطرف".

وتابع: "وكذلك عمل على إحلال الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة، بجانب المساعي لتحقيق التنمية المستدامة ليس في مصر فقط بل بالقارة الإفريقية.

اختتم: "على مدار عشر سنوات عشنا إنجازات كبيرة وتم وضع حجر أساس العديد من المشروعات لذلك لا بد أن يستمر الرئيس في جني ثمار تلك المشاريع".

ترشح السيسي للرئاسة:

عمت الفرحة مدينة شرم الشيخ فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وتجمع الآلاف في ميدان سوهو سكوير بشرم الشيخ حاملين صور الرئيس السيسي ولافتات مكتوب عليها كلمات تأييد له.

فيما أشعلت المطربة سمية درويش، الاحتفالية التي أقامتها محافظة جنوب سيناء على مسرح ميدان سوهو بمدينة شرم الشيخ؛ لإحياء الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأدت المطربة، باقة من الأغاني الوطنية مثل "بلادي بلادي، ابني طوبة، مشربتش من نيلها، قوم نادي على الصعيدي"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها المواطنون الذين احتشدوا اليوم لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.