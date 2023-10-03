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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطة وموازنة النواب: ضبط الأسعار ومواجهة التضخم وزيادة الأجور والمعاشات أولوية قصوى

فخري الفقي
فخري الفقي

قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن من الضروري تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، متابعا: الغلاء يمثل خطرا كبيرا لكل دول العالم.


وأضاف فخري الفقي، خلال حواره ببرنامج صباحك مصري، المذاع على قناة إم بي سي مصر، على الحكومة التعاون من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، منوها بأن الحكومة قمت بزيادة المرتبات والمعاشات مرتين خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتخفيف تأثير إرتفاع الأسعار.


وأكمل: ضبط الأسعار ومواجهة موجة التضخم وزيادة الأجور والمعاشات أولوية قصوى، يجب على الدولة إتمامها الفترة المقبلة.


ولفت إلى أن البعد الاقتصادي سيكون من أهم ملفات الحكومة والقيادة السياسية القادمة، وكذلك الأمر للبعد الاجتماعي.

 

فخرى الفقى لجنة الخطة مجلس النواب زيادة الأجور البعد الاقتصادى

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