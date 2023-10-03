نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفساتين أنغام خلال حفلها بالكويت

شاركت النجمة أنغام متابعيها صور جديد لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال إحيائها حفلا في دولة الكويت على مدار يومين متتالين، وقد ظهرت بإطلالتين جذابتين للغاية.

سعر إطلالات النجمة أنغام في الكويت

وظهرت أنغام في اليوم الأول بإطلالة ساحرة وناعمة، وقد ارتدت فستان طويل باللون الوردي مطرز ولامع بالكامل بنصف كم.

وكان فستان انغام من تصميم مصمم الأزياء توني ورد، ووصل سعره إلى 9200 دولار، أي ما يعادل 285 ألف جنيه.

وفي الليلة الثانية، اختارت أنغام فستان باللون الاحمر أحمر اللون من الستان، ومزود بذيل طويل باللون الفوشيا.

وكان فستان أنغام الثاني من تصميم مصممة الأزياء كارولينا هريرا، ووصل سعره إلى 5100 سترليني، أي ما يعادل 191 ألف جنيه.

وقامت أنغام بلم خصلات شعرها إلى الوراء وتركه منسدلا عبر ظهرها بتسريحة مموجة أنسابية وناعمة.

واعتمدت أنغام على لمسات ناعمة من المكياج، وقد اختارت اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الماسكرا، والآي لاينر، والكحل باللون البني، اما في الإطلالة الثانية فاعت على اللون الكمشيري الفاتح، مع الأسموكي أيز لتبرز من جمال عينيها.

وأختارت انغام إكسسورات لافتة لتبرز من رقة وأناقة إطلالتها.

النجمة أنغام

النجمة أنغام

النجمة أنغام

النجمة أنغام