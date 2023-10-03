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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد تحتفل بعيدها القومي الـ 64

جانب من الاحتفاليه
جانب من الاحتفاليه

تحتفل محافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، بعيدها القومى الـ64، الذي يوافق 3 أكتوبر وذكرى وصول أولى قوافل التعمير عام 1959.

وشهدت الاحتفالات حضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ، وعدد من المحافظين السابقين وهم اللواء جمال امبابى، واللواء طارق المهدى، واللواء محمود خليفة، ونواب مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات المحافظة التنفيذية.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه تم تفقد مجمع المصالح المميكن الجديد شمال مدينة الخارجة والمدينة الرياضية، والتى تعد نموذجًا مصغرًا من العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تفقد مشروعات رياضية واستثمارية.

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ولفت الزملوط، إلى أنه في إطار الاحتفال بالعيد القومي 64 للمحافظة، أقيمت إحتفالية «يوم الوفاء»، وذلك لتكريم رواد العمل الأوائل في تاريخ محافظة الوادى الجديد، ودعوة أسر الرواد الراحلين في إحتفالية حملت مسمى يوم الوفاء عرفانًا بدورهم الهام وبصماتهم في التنمية الشاملة بالمحافظة، وخاصة الجيل الأول من رواد العمل وهم أوائل التنوير في تاريخ محافظة الوادى الجديد.

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