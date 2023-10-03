أخبار الفن|ممثل شهير فى ورطة بسبب الذكاء الاصطناعي .. وأحمد عز: صوتي لـ السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال الإنجازات

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبدالعزيز، “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان كما عرضت مؤخرا أفلام أخرى هي: “العميل صفر، ووش فى وش، فوي فوي.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، الاثنين، 909,433 جنيها، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

كشفت منصة نتفلكيس عن موعد طرح فيلم “ المطاريد ” من بطولة الفنان أحمد حاتم ، وذلك بعد رفعه من دور العرض السينمائي باشهر قليلة .

حيث من المقرر ان يتم طرح فيلم المطاريد ، والذي تدور احداثه في اطار كوميدي يوم 25 من الشهر الجاري .

كشفت الفنانة هنا الزاهد، خلال استضافتها فى أحد البرامج التليفزيونية، عن فارق العمر بينها وبين زوجها الفنان أحمد فهمي.

وأوضحت هنا الزاهد أنها تبلغ من العمر 29 عاماً، إلا أنها لم تكن تفضل أن تبوح بعمرها.

حذر الفنان العالمي توم هانكس من صور انتشرت له خلال الساعات الماضية، تم استخدامها فى أحد الإعلانات دون علمه.

وكشف توم هانكس أن تلك الصورة تم تصميمها عن طريق الذكاء الاصطناعي، وليس بإرادته الشخصية.

كشفت الفنانة لبلبة، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنها تواصل حاليا تصوير فيلم “الجواهرجي” بعد توقف استمر لعدة أشهر.

وقالت الفنانة لبلبة لـ"صدى البلد": "أواصل حاليا تصوير مشاهدى المتبقية من فيلم الجواهرجى فى أحد المستشفيات الكبرى بالتجمع الخامس بعد توقفنا أكثر من مرة، وسعيدة بتعاونى مع هنيدى ومنى زكى وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور".

تحدث خالد زكي عن كواليس فيلم طباخ الريس مع الراحل طلعت زكريا خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية.

وقال: "مسئولية كبيرة بالنسبة لي ولكل صناع الفيلم، والإنتاج كان متميزا جدا، وأحيي ذكرى الزميل طلعت زكريا، والكتابة كانت بعناية شديدة جدا، وحينما حدثني طلعت كان دوري ليس الرئيس واعتذرت عن الفيلم ولكن المخرج كلمني وأخبرني أن الدور للزعيم عادل إمام وبعد فترة حدث تعديل ضخم جدا للسيناريو وبعدها وجدت أن عادل يعتذر عن الدور ورشح لـ محمود عبد العزيز وبعدها أعتذر فتواصل معي طلعت وطلب مني التواجد لدور الرئيس وأخبرني أن سعيد حامد هو من سيخرج الفيلم، وبعدها قابل طلعت زكريا الرئيس.

أكد النجم أحمد عز أن صوته في الانتخابات المقبلة سيكون للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أحمد عز في تصريح خاص لصدى البلد: "أدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، حيث إنه ساهم بشكل كبير في القضاء على الإرهاب والتطرف".