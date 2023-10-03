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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لبلبة لـ «صدى البلد»: أواصل تصوير الجواهرجي في أحد المستشفيات بالتجمع الخامس

صدى البلد

كشفت الفنانة لبلبة، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنها تواصل حاليا تصوير فيلم “الجواهرجي” بعد توقف استمر لعدة أشهر.

وقالت الفنانة لبلبة لـ"صدى البلد": "أواصل حاليا تصوير مشاهدى المتبقية من فيلم الجواهرجى فى أحد المستشفيات الكبرى بالتجمع الخامس بعد توقفنا أكثر من مرة، وسعيدة بتعاونى مع هنيدى ومنى زكى وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور".

وفيلم «الجواهرجي» من بطولة محمد هنيدي، ومنى زكي، ولبلبة، وأحمد حلاوة، وتارا عماد، وأحمد صلاح السعدني، وآسر ياسين، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول وغيرهم، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار ذي طابع كوميدي، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

التعاون الثانى بين محمد هنيدي ومنى زكي

وأعرب الكثير من الجمهور عن سعادته بالتعاون الثاني الجديد الذى يجمع بين الفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي، بعد حوالي 25 عامًا من مشاركتهما معًا في فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، والذى عرض عام 1998، وحقق نجاحًا كبيرًا للغاية.

وقد شاركت الفنانة منى زكي مؤخرًا جمهورها بصورة مع محمد هنيدي وأحمد صلاح السعدني وتارا عماد على موقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “من كواليس فيلم الجواهرجي.. الحلوين”.

 

الفنان محمد هنيدي الفنانة منى زكي فيلم الجواهرجى كواليس فيلم الجواهرجي أخبار لبلبة

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