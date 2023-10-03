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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عادل إمام ومحمود عبدالعزيز اعتذرا.. خالد زكي يكشف أسرار تحضير «طباخ الريس»

صدى البلد

تحدث خالد زكي عن كواليس فيلم طباخ الريس مع الراحل طلعت زكريا خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية.

 

وقال: "مسئولية كبيرة بالنسبة لي ولكل صناع الفيلم، والإنتاج كان متميزا جدا، وأحيي ذكرى الزميل طلعت زكريا، والكتابة كانت بعناية شديدة جدا، وحينما حدثني طلعت كان دوري ليس الرئيس واعتذرت عن الفيلم ولكن المخرج كلمني وأخبرني أن الدور للزعيم عادل إمام وبعد فترة حدث تعديل ضخم جدا للسيناريو وبعدها وجدت أن عادل يعتذر عن الدور ورشح لـ محمود عبد العزيز وبعدها أعتذر فتواصل معي طلعت وطلب مني التواجد لدور الرئيس وأخبرني أن سعيد حامد هو من سيخرج الفيلم، وبعدها قابل طلعت زكريا الرئيس.

 

وشهد حفل افتتاح الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، تكريم النجم الكبير خالد زكي على خشبة المسرح حيث أهدته درع التكريم الفنانة شيرين، وسط حضور عدد كبير من النجوم.

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وجاء اختيار خالد زكي للتكريم تقديراً لتميزه الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني سواء بالسينما أو التليفزيون، إذ شارك في العديد من الأفلام منها «طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة، ملاكي إسكندرية»، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها «الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد والدموع».

 

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ ٣٩ لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة انطلقت أمس الأحد، وأقيم حفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية على أنغام أوبريت "لسه الأغاني ممكنة" وهو فكرة وإخراج  محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الاستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار د/ محمد مخيمر ومخرج منفذ/ محمد طوسون ومكياج وملابس/ مارينا مجدي.

 

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.

الإسكندرية السينمائي السفارة فى العمارة الشهد والدموع الفنانة شيرين خالد زكي دول البحر المتوسط طلعت زكريا طباخ الريس مهرجان الاسكندرية مهرجان الإسكندرية السينمائي محمود عبد العزيز

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