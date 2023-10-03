خالد زكى: الزعيم عادل إمام نجم عالمى

قال الفنان خالد زكى ، إننى سعدت بالعمل مع الزعيم عادل إمام فى مسلسل "صاحب السعادة" ، ووجدت دعم كبير من جانبه لى وأعتبره نجم عالمى.

وأضاف خالد زكى ، فى ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط فى دورته ال 39: اننى لست نجم كوميدى ولكن وجدت مساعدة من الجميع فضلا عن السيناريو الخاص بالعمل المكتوب بعناية شديدة وخاصة شخصية وزير الداخلية التى قدمتها حيث كان بها جانب كبير من التباين فى الشخصية.

وشهد حفل افتتاح الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، تكريم النجم الكبير خالد زكي على خشبة المسرح حيث أهدته درع التكريم الفنانة شيرين، وسط حضور عدد كبير من النجوم .

وجاء اختيار خالد زكي، للتكريم تقديراً لتميزه الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني سواء بالسينما أو التليفزيون، إذ شارك في العديد من الأفلام منها «طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة، ملاكي إسكندرية»، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها «الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد والدموع».

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ ٣٩ لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة انطلقت أمس الأحد، وأقيم حفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية على أنغام أوبريت "لسه الأغاني ممكنة" وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الاستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار د. محمد مخيمر ومخرج منفذ محمد طوسون ومكياج وملابس مارينا مجدي.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.