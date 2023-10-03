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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 اتهامات.. الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن محاكمة نجل الرئيس الأمريكي

هانتر بايدن
هانتر بايدن

ذكرت شبكة “إن بي سي “ نيوز الأمريكية، أنه من المتوقع أن يقر نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، بأنه غير مذنب في قضية الحيازة غير القانونية للأسلحة في جلسة استماع أولية في محكمة بولاية ديلاوير اليوم الثلاثاء.

وقالت شبكة  “إن بي سي” الأمريكية، "من المتوقع أن يدفع هانتر بايدن ببراءته من ثلاث تهم تتعلق بالأسلحة النارية خلال جلسة استماع أولية في المحكمة الفيدرالية في ديلاوير اليوم الثلاثاء".

يذكر أن بايدن حرم سابقا من فرصة حضور جلسات الاستماع عن بعد عبر الفيديو، إذ أنه بحسب قرار القاضي “لا ينبغي أن يتلقى نجل الرئيس معاملة خاصة في القضية”.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، أرسلت لأول مرة أمر استدعاء لتقديم معلومات حول الحساب المصرفي لنجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن.

وأوضحت  "سي إن إن”، أن مذكرة الاستدعاء هي المرة الأولى التي ترسل فيها اللجنة طلبا إلى البنك للحصول على معلومات حول حسابات هانتر بايدن مباشرة.

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ولفتت إلي أن مذكرات الاستدعاء الستة التي أصدرتها اللجنة للبنوك حتى الآن كانت للحصول على معلومات حول شركاء أعمال هانتر بايدن.

ووصف رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، جدول الأعمال بأنه "محدد للغاية".

بايدن هانتر بايدن نجل الرئيس الامريكي ديلاوير

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