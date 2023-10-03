الشقة بـ 300 ألف جنيه.. ملامح شقق سكن لكل المصريين 2023

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح المرحلة الجديدة من مشروع سكن لكل المصريين بعدد من المدن الجديدة، بأسعار تبدأ من 300 ألف جنيه.

شقق سكن لكل المصريين 2023

1- سيتم تحديد موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 2023 والشروط والأسعار والمدن ومدة السداد وتاريخ تسليم الوحدات خلال أكتوبر 2023.

2- سيمتد الطرح الجديد لنحو 30 يومًا من تاريخ الإعلان عن المرحلة الجديدة.

3- من الممكن مد فترات التقديم حسب حجم الإقبال.

4- من المقترح أن يتم تعديل شروط الدخل الشهري ليشمل شريحة أوسع من المواطنين.

5- اتجاه الصندوق والجهات المسئولة على تنفيذ الوحدات الخاصة بهذا المشروع لتقليص نسب التنفيذ وذلك للحد من نسب المخاطر التى يتعرض لها سوق مواد البناء.

6- قد تصل مدة تسليم الوحدات ما بين 18 و24 شهرًا في المدن التي تشهد إقبالًا متوسطًا.

7- قد تصل مدة التسليم إلى 36 شهرًا في المدن التي تشهد زحامًا على وحداتها وعلى رأسهم أكتوبر الجديدة.

8- من المقرر أن يتم طرح شقق سكن لكل المصريين في مدن:

أ- بدر.

ب- حدائق العاصمة بالقاهرة.

ج- العاشر من رمضان.

د- العبور الجديدة بالقليوبية.

هـ- أكتوبر الجديدة بالجيزة.

و- بجانب مدن في الصعيد والدلتا.

9- من المتوقع أن يشهد الطرح الحالي مجموعة من التيسيرات وتعديل طفيف في الشروط خاصة الدخل الإجمالي للأعزب والأسرة ومقدم الحجز.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 2023

1- تتراوح أسعار شقق سكن لكل المصريين 2023 بين 300 و450 ألف جنيه حسب نسب التميز.

2- لم يتم التأكيد على هذه الأسعار حتى الآن نتيجة لزيادة نسبة الدعم المقدم للمواطن.

