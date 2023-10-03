غضب شديد من الغرب.. تقرير صادم عن فساد الحكومة الأوكرانية والجيش

أفادت صحيفة بوليتيكو، أن الجنود الأوكرانيين يشعرون بالفزع من الفساد المتفشي بين كبار المسؤولين في أوكرانيا وعدم اهتمام الرئيس فلاديمير زيلينسكي بفعل أي شيء حيال ذلك.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن بعض الجنود الأوكران قولهم: "نحن غاضبون من أن بعض قادتنا يفضلون الغش والسرقة عندما نموت في ساحة المعركة، ونعتقد أن زيلينسكي يجب أن يستبدل تمويهه بربطة عنق وبدلة ويحلل ما يحدث حوله وحول فريقه".

تسببت فضائح الفساد العديدة وحالات إساءة استخدام المسؤولين لسلطاتهم في الحكومة الأوكرانية، في إثارة غضب الشعب الأوكراني وسط عجز قياسي في الميزانية قدره 38 مليار دولار مخطط له هذا العام.

وأشارت بوليتيكو في تقريرها إلى قيام وزارة الدفاع الأوكرانية بأخذ جزء من المال عند شراء المواد الغذائية للجيش، وعدم مطابقة المعدات العسكرية للمعايير، والإنفاق غير المبرر من قبل وزارة الثقافة، واختلاس السلطات المحلية للأموال، أثارت الكثير من الاهتمام، وتتسبب هذه المشكلة أيضاً في زيادة السخط في الغرب الذي يغطي عجز الموازنة.

كما ذكرت صحيفة بوليتيكو نقلا عن وثيقة حكومية بحوزتها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشعر بقلق بالغ إزاء مستوى الفساد في أوكرانيا، وهو الأمر الذي قد يدفع الدول الغربية إلى رفض تقديم المساعدة لـ كييف.

ونظراً لهذا الوضع، فإن أسلوب زيلينسكي العسكري المتعمد كان لفترة طويلة مصدراً للغضب والسخرية بين الأوكرانيين والدول الأجنبية على حد سواء.

وقبل عام، ظهرت عريضة إلكترونية على الموقع الإلكتروني تدعو زيلينسكي إلى العودة إلى أسلوب اللباس العملي في المناسبات الرسمية.

كما أنه في سبتمبر من عام 2023، تداولت وسائل الإعلام نداء من عضوة الكونجرس الأمريكي مارجوري تايلور جرين لـ يقوم زيلينسكي بتغيير بنطاله الرياضي ببدلة وربطة عنق عندما يأتي لطلب التمويل.