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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مشاركتها في برنامج بوليفارد المواهب.. بسمة عطا تطرح أغنية متستبسطنيش

بسمة عطا
بسمة عطا

تستعد المطربة الشابة بسمة عطا، لطرح أحدث أغانيها التي جاءت بعنوان "متستبسطنيش"، هذه الغموة الرومانسية، التي تقدمها الفنانة للجمهور خلال الفترة المقبلة.

 

وأكدت بسمة عطا أنها تراهن على أغنية متستبسطنيش، مشيرة إلى أن الأغنية مختلفة عن ما قدمته من قبل، ولونًا جديدًا عليها، كما تمنت أن تنال على إعجاب متابعيها، وتلقى إقبالاً كبيرًا من الجمهور.

 

وتقدم بسمة عطا الغنوة تضامنا مع الإعلامية رضوى الشربيني، التي تتحدث دائما عن المرأة القوية، وسحرها في أن تسيطر على الرجل بضعفها، وأن تجعله يحقق لها كل ما تريد بأقل مجهود منها.

 

يشار إلى أن أغنية متستبسطنيش من كلمات محمود علي، وألحان وتوزيع رامي المصري، إخراج أحمد علاء الجندي، ومن المقرر طرحها قريبًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية.

 

وتعد أغنية متستبسطنيش هي أولى أغاني بسمة عطا، بعد مشاركتها في برنامج بوليفارد المواهب، الذي عرض عبر شبكة قنوات MBC، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

 

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة بسمة عطا ،حصلت مؤخرًا على لقب أفضل مطربة صاعدة، في جوائز الميما، الذي أقيم في الفترة الماضية، وشارك في الحفل  مجموعة من نجوم الفن.

بسمة عطا MBC الاعلاميه رضوي الشربيني الهيئة العامة للترفيه بوليفارد المواهب رضوي الشربيني

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