الفيلم الأعلى مشاهدة على نتفليكس.. تفاصيل قصة وأحداث Nowhere| صور

تصدر فيلم Nowhere قائمة مشاهدات منصة نتفليكس خلال الأيام الماضية، عقب ساعات من طرحه عالميا، وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

ينتمي فيلم Nowhere إلى فئة الأعمال المثيرة التي تجذب قاعدة كبيرة من المشاهدين، ورغم أنه أسباني الجنسية إلا أنه لاقى إعجاب قاعدة عريضة من الجماهير.

تدور أحداث فيلم Nowhere حول أسرة صغيرة تحاول الهرب من بلدها بعد اتخاذ قرارات صادمة بسبب الظروف الاقتصادية، تقضي بقتل النساء الحوامل والأطفال.

تهرب ميا وزوجها نيكو على متن سفينة تحمل شاحنة نقل بضائع ولكن بداخلها عدد كبير من النساء الحوامل، ولكن القدر لم يمنح خطتهما النجاح المناسب.

تفرقت ميا وزوجها واكتشف الأمن وجود حوامل داخل الحاوية، فقاموا بقتلهم جميعا، لكنها تمكنت من الاختباء وانتقلت عبر السفينة، وبعد سقوط الحاوية في الماء دخلت في رحلة شاقة بمفردها.

وضعت ميا طفلتها الثانية في الماء بعدما اختطفت قوات الأمن ابنتها الكبرى من قبل، وصارعت من أجل توفير الغذاء لها وحمايتها من أهوال البحر والأمطار، واستغلت كل الظروف المحيطة بها للنجاة.

وبعد حوالي شهر من الصراع ورفض الموت والاستسلام بمفردها، تمكنت ميا من إنقاذ نفسها وابنتها، والتقطها صيادون في صدفة هي الأغرب من نوعها.

فيلم Nowhere بطولة آنا كاستيو، وتامار نوفاس، توني كارفيلو، إيرينا برفو، ومن إخراج ألبرت بينتو.