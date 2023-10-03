عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفيلم الأعلى مشاهدة على نتفليكس.. تفاصيل قصة وأحداث Nowhere| صور

فيلم Nowhere
فيلم Nowhere

تصدر فيلم Nowhere قائمة مشاهدات منصة نتفليكس خلال الأيام الماضية، عقب ساعات من طرحه عالميا، وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي. 

ينتمي فيلم Nowhere إلى فئة الأعمال المثيرة التي تجذب قاعدة كبيرة من المشاهدين، ورغم أنه أسباني الجنسية إلا أنه لاقى إعجاب قاعدة عريضة من الجماهير. 

تدور أحداث فيلم Nowhere حول أسرة صغيرة تحاول الهرب من بلدها بعد اتخاذ قرارات صادمة بسبب الظروف الاقتصادية، تقضي بقتل النساء الحوامل والأطفال. 

 

تهرب ميا وزوجها نيكو على متن سفينة تحمل شاحنة نقل بضائع ولكن بداخلها عدد كبير من النساء الحوامل، ولكن القدر لم يمنح خطتهما النجاح المناسب. 

 

تفرقت ميا وزوجها واكتشف الأمن وجود حوامل داخل الحاوية، فقاموا بقتلهم جميعا، لكنها تمكنت من الاختباء وانتقلت عبر السفينة، وبعد سقوط الحاوية في الماء دخلت في رحلة شاقة بمفردها. 

 

وضعت ميا طفلتها الثانية في الماء بعدما اختطفت قوات الأمن ابنتها الكبرى من قبل، وصارعت من أجل توفير الغذاء لها وحمايتها من أهوال البحر والأمطار، واستغلت كل الظروف المحيطة بها للنجاة. 

 

وبعد حوالي شهر من الصراع ورفض الموت والاستسلام بمفردها، تمكنت ميا من إنقاذ نفسها وابنتها، والتقطها صيادون في صدفة هي الأغرب من نوعها. 

فيلم Nowhere بطولة آنا كاستيو، وتامار نوفاس، توني كارفيلو، إيرينا برفو، ومن إخراج ألبرت بينتو. 

Nowhere فيلم Nowhere الاعلى مشاهدة الظروف الاقتصادية النساء الحوامل منصة نتفليكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

موضوعات متعلقة

الجزء الثاني من فيلم PAW Patrol يتصدر البوكس أوفيس الأمريكي

الجزء العاشر من سلسلة أفلام Saw يحقق 30 مليون دولار عالميا

هنادي مهنا: مأجزة من السوشيال ميديا وبحضر لفيلم "أنا وابن خالتي"

بعد نجاحه بالسينما.. عرض فيلم “يوم 13” على منصة شاهد نهاية أكتوبر

طرح 6 أغنيات من ألبوم أصالة الجديد "لحقت نفسي"

محمود البزاوي: أنا أهلاوي وابني بيشجع غزل المحلة والفلوس مبتفرقش معايا

اليوم.. عمرو دياب يحيي حفلا كبيرا في العقبة بالأردن

بعد شهرين من طرحه.. فيلم Oppenheimer يدخل نادي المليار دولار

ترشيحاتنا

نبأ سار.. الخزانة الأمريكية تكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

هل يحاسبنا الله تعالى على الأفكار السيئة التي تدور في عقولنا؟ دار الإفتاء ترد

زيادة في أسعار شيري تيجو 8 الجديدة في مصر

لميس الحديدي: مبادرة خفض الأسعار جاءت في توقيت مهم مع بدء الدراسة|فيديو

أبو الغيط: السادات كان يعلم قيمة مصر ومسئوليتها تجاه المنطقة العربية

الحكومة: العمل على صياغة آليات لضبط أسعار السلع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى عبد اللطيف: هذه الأبراج ستطور من نفسها في عام 2024

بشرى.. توقعات ليلى عبد اللطيف في العام القادم بالثروة المالية لهذه الأبراج

ميريام فارس تثير الجدل باطلالة ملفتة

ليلى عبد اللطيف: هذه الأبراج ستحصل على الحب والرومانسية في عام 2024

فيديو

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ